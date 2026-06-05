ندوة رفيعة المستوى في باكو تبحث مخاطر انخفاض منسوب بحر الخزر

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

استضافت العاصمة باكو في إطار فعاليات اليوم العالمي للبيئة الموافق 5 يونيو، ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان "بحر الخزر عند مفترق الطرق: انخفاض مستوى البحر والمناقشة العلمية التحليلية للعمل الإقليمي".

ونظمت الفعالية بالتعاون بين وزارة البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر الخزر.

وسلط نائب وزير البيئة رؤوف حاجييف في كلمته الافتتاحية، الضوء على المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انخفاض منسوب مياه بحر الخزر، مؤكداً أهمية تبادل البيانات والاعتماد على المقاربات العلمية.

وشهدت الجلسات الحوارية مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء محليين ودوليين وممثلي معاهد البحوث والمنظمات الدولية، حيث بحثوا أسباب تغير المنسوب وتأثيرات التغير المناخي وآفاق تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة.