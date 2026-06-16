رصد الزلازل يسجل هزة أرضية في بحر الخزر
باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)
سجل مركز رصد الزلازل الأذربيجاني هزة أرضية في بحر الخزر يوم 17 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن قوة الزلزال بلغت 3.5 درجات ووقع في الساعة 11:53 صباحا بالتوقيت المحلي.
وجاء في بيان مكتب أبحاث الزلازل أن عمق بؤرة الزلزال كان 18 كيلومترا.
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