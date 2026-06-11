زلزال في غابالا

باكو، 12 يونيو، (اذرتاج)

ضرب الزلزال بقوته 6 درجات محافظة غابالا الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا.

وشعر السكان في مركز الزلزال والمناطق السكنية المجاورة بهزة.