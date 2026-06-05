حملة لغرس الأشجار في باكو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بمشاركة أممية رفيعة

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5 يونيو، نظمت وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية حملة لغرس الأشجار في بلدة مشفق آباد بمشاركة الوزير رشاد إسماعيلوف والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن وممثل منظمة "الفاو" محمد نصار حياة وسفير أذربيجان لدى كينيا سلطان حاجييف.

وشهدت الحملة غرس أشجار صنوبر إيلدار والزيتون بما يتناسب مع الظروف المناخية لشبه جزيرة أبشرون.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على جهود البلد في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، فضلاً عن تعزيز المسؤولية البيئية وثقافة رعاية الطبيعة في المجتمع.