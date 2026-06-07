ممثلو وسائل الإعلام الأذربيجانية تعرفون على متاحف تركمانستان

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

نُظّمت في 7 يونيو جولة لممثلي وسائل الإعلام الأذربيجانية الموفدين إلى تركمانستان لتغطية فعاليات أيام الثقافة الأذربيجانية، شملت زيارة إلى المتحف الوطني للسجاد التركماني ومتحف الدولة التابع لمركز الدولة الثقافي في مدينة عشق آباد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الثقافة أن متحف السجاد الذي أُنشئ عام 1993 بموجب مرسوم صادر عن رئيس تركمانستان آنذاك صابر مراد نيازوف يُعدّ المركز الثقافي الرئيسي المعني بالحفاظ على التراث الغني لفن صناعة السجاد في البلاد والتعريف به. ويضم المتحف مجموعة من السجاد النادر والقطع المعروفة عالميا.

ويحتفظ المتحف بأكبر سجادة في العالم نُسجت عام 2001 وتبلغ مساحتها 301 متر مربع ويصل وزنها إلى 1200 كيلوغرام. وقد أُدرج هذا العمل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2003.

ويضم المتحف أكثر من ألفي قطعة معروضة، كما يُحتفل سنوياً في يوم تأسيسه في تركمانستان بيوم السجاد التركماني كمناسبة رسمية.

وخلال زيارة متحف الدولة التابع لمركز الدولة الثقافي، أُشير إلى أن هذا المتحف وهو الأكبر في البلاد، يجسّد التراث الثقافي العريق والغني للشعب التركماني وتاريخه وتقاليده في بناء الدولة. ويضم أكثر من 500 ألف قطعة أثرية وتاريخية وإثنوغرافية فريدة.

وغادر ممثلو وسائل الإعلام المتحفين وهم يحملون انطباعات غنية ومميزة عن المعروضات والموروث الثقافي لتركمانستان.