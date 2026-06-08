نائب رئيس اللجنة الأولمبية يعلن تشجيعه لمنتخبي هولندا والبرتغال

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

صرح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية جنكيز حسينزاده للصحفيين بأنه يشجع منتخبي هولندا والبرتغال منذ طفولته.

وأعرب حسينزاده عن إعجابه الكبير بالأسطورتين إيزيبيو ويوهان كرويف، مؤكداً أنه يتابع المباريات بشغف منذ عهدهما وسيقف خلف المنتخبين في المنافسات المقبلة مضيفاً "سنعيش ونرى كريستيانو رونالدو وهو يتوج بطلاً للعالم".

يذكر أن بطولة كأس العالم 2026 تنطلق في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.