رئيسة المجلس الوطني تبحث تعزيز العلاقات مع النائب العام الفييتنامي

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

عقدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في 8 يونيو اجتماعا مع النائب العام الفييتنامي نغوين تيين مع الوفد المرافق له.

وسلط الجانبان الضوء على الجذور التاريخية للعلاقات الثنائية التي أرساها حيدر علييف وهو تشي مينه، مشيدين بالديناميكية الحالية للزيارات رفيعة المستوى والتعاون المثمر في المنظمات الدولية.

ودعت غفاروفا الجانب الفييتنامي للمشاركة النشطة في الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مستعرضة التعاون بين حزب "أذربيجان الجديدة" والحزب الشيوعي الفييت نامي.

ومن جانبه، أشاد النائب العام الفييتنامي بنجاح أذربيجان في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى ومنها مؤتمر الكوب29 مؤكداً أن برنامج التعاون الموقع بين النيابة العامة في كلا البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.