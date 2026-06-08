الخبير في شؤون الشرق الأوسط: أذربيجان تتحول إلى لاعب عالمي في سوق الطاقة الدولي

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

أكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط روفز حافظ أوغلو في تصريح لوكالة أذرتاج أن أذربيجان برزت في السنوات الأخيرة كالمستثمر والشريك الاستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية وتجاوزت مجرد كونها بلد مصدّر.

وأوضح حافظ أوغلو أن رؤية الرئيس إلهام علييف فتحت آفاقاً واسعة للاستثمار الخارجي، حيث تعمل شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار على تعزيز موقعها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسط، عبر بناء شراكات مع بلاد الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر في مجالات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والتجارة اللوجستية.

وأضاف أن مشاريع ممر الغاز الجنوبي وخطوط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب وأنابيب الغاز العابر للبحر اللأدرياتيكي تـاب رسخت دور باكو في أمن الطاقة الأوروبي مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تركز على مشاريع طاقة الرياح في بحر الخزر والطاقة الشمسية وممرات الطاقة الخضراء، مما يضمن تحول أذربيجان إلى لاعب قاطرة على الصعيد العالمي.