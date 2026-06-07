اتصال هاتفي بين وزيري خارجية تركيا وإيران

إسطنبول، 8 يونيو، (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال التوترات التي شهدتها المنطقة اليوم، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.