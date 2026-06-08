وزير الخارجية الاذربيجاني يتجه الى اليابان في زيارة رسمية

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

اتجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اليوم الى اليابان في زيارة رسمية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه من المقرر أن يعقد جيهون بيراموف في 10 يونيو لقاءات مع وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي ومسؤولين رسميين آخرين.