نائبة المجلس الوطني: حماية الأطفال في البيئة الرقمية أولوية إستراتيجية للدولة

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

صرحت نائبة المجلس الوطني نكار محمدوفا لمراسلة وكالة أذرتاج بأن ضمان أمن الأطفال على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أصبح توجهاً عالمياً وأولوية قصوى للبلاد للحد من مخاطر المنصات الرقمية.

وأوضحت أن التعديلات الأخيرة على قانون المخالفات الإدارية والتشريعات ذات الصلة في أذربيجان تحظر بشكل قطعي إنشاء حسابات للأطفال دون سن 16 عاماً في شبكات التواصل الاجتماعي، مع إلزام الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمين.

وأضافت النائبة أن القانون الذي يأتي امتداداً للمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس إلهام علييف في فبراير الماضي يتيح لليافعين بين 16 و18 عاماً استخدام المنصات شريطة خضوعهم لرقابة أولياء الأمور الذين يمتلكون صلاحية تحديد المحتوى والتحكم في ساعات الاستخدام والقيود الإعلانية.

وأكدت محمدوفا أن هذه المنظومة القانونية تفرض التزامات تقنية وعقوبات تدريجية على الشركات المزودة لحماية الصحة النفسية للأجيال القادمة.