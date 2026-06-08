زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوب إيران

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات جنوب إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الهزات الأرضية سُجلت في المنطقة الجنوبية من البلاد.

ووقع مركز الزلزال على بعد 113 كيلومتر شمال شرق مدينة بندر عباس الواقعة على الساحل الشمالي لمضيق هرمز، بينما كان عمق البؤرة 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية محتملة.