إسرائيل تضرب مجمعا للبتروكيماويات في إيران

القاهرة، 8 يونيو، (أذرتاج)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة استهدفت مجمعا للبتروكيماويات في مدينة بندر ماهشهر الواقعة جنوب غرب إيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "العربية" أن بيان الجيش الإسرائيلي أوضح أن الهجوم نُفذ بواسطة سلاح الجو بناء على معلومات استخباراتية عسكرية، مشيرا إلى أن عدة منشآت داخل مجمع البتروكيماويات في ماهشهر كانت أهدافا للهجوم.

وقد تعرّض مصنع "كارون" للبتروكيماويات الواقع قرب بندر ماهشهر لهجوم. واطلقت انفجار قذيفة من الجانب الإسرائيلي أدى إلى إلحاق أضرار ببعض أجزاء المنشأة.