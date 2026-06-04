وكالة أذرتاج تؤبن الصحفي الشهيد محرم إبراهيموف وتزيح الستار عن كتاب يخلد ذكراه

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

استضافت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج حفل تأبين للصحفي الشهيد محرم إبراهيموف جرى خلاله عرض مقاطع مرئية لأغنيتين أُهديتا روحه بجانب توقيع كتاب "نشيد الأبدية في حياة صحفي" لمؤلفه عسكر إبراهيموف شقيق الشهيد.

وقبيل الحفل، وضع الحضور باقات الزهور أمام اللوحة التذكارية لإبراهيموف بمقر الوكالة، تلا ذلك دقيقة صمت إجلالاً لروحه ولشهداء الوطن.

وأشاد رئيس مجلس إدارة أذرتاج وقار علييف بالمسيرة المهنية المشرفة للمراسل الراحل مستذكراً تفانيه في نقل حقائق الدمار بالمسرح المحرر إلى العالم حتى ارتقى شهيداً.

ومن جانبه، عبر نائب رئيس التحرير طاغ بكي إسماعيلوف عن فخره بالشهيد واصفاً إياه بمصدر اعتزاز للصحافة الوطنية.

كما أكد نائب المجلس الوطني رضوان نبييف أن الكتاب الجديد يوثق بطولات الإعلام الأذربيجاني في سبيل الوطن.

وفي ختام الحفل، أعرب شقيق الشهيد وشقيقته سوداء عسكروفا عن شكرهما لإدارة الوكالة على وفائها وتخليدها لذكراه.

يُذكر أن حافلة كانت تُقل إعلاميين في ولاية كلبجار المحررة من الاحتلال الارميني قد تعرضت في 4 يونيو 2021 لانفجار لغم مضاد للدبابات زرعته القوات الأرمينية مدخل قرية سوسوزلوق، مما أسفر عن استشهاد مراسل وكالة أذرتاج محرم إبراهيموف ومصور قناة التلفزيون الأذربيجاني أذ تي وي سراج أبيشوف والمسؤول المحلي لوالي الولاية عارف علييف.