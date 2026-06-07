وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع نظيره الصربي

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غائبوف في 8 يونيو مع وزير الرياضة الصربي زوران غاييتش في باكو.

وركزت المحادثات على تقييم الوضع الراهن للتعاون الرياضي بين باكو وبلغراد وبحث آفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول آليات توسيع تبادل الخبرات بين المؤسسات الرياضية في كلا البلدين وتدشين مشاريع ومعسكرات تدريبية مشتركة، فضلاً عن تعزيز التنسيق المتبادل والدعم في المنصات والمحافل الرياضية الدولية.