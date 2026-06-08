الخبيرة السياسية: تحديث سكة الحديد بين باكو وتبليسي وقارس يرسخ تنافسية الممر الأوسط عالمياً

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

صرحت الأستاذة المشاركة في جامعة أنقرة حاجي بايرام ولي الخبيرة السياسية بهار أوزسوي لمراسلة وكالة أذرتاج بأن مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط أصبح أحد أكثر خطوط الترانزيت واعداً في الفضاء الأوراسي بفضل تحول مسارات التجارة العالمية.

وأوضحت أوزسوي أن انتهاء أعمال تحديث خط سكة الحديد بين باكو وتبليسي قارس ورفع قدرته الاستيعابية من مليون طن إلى 5 ملايين طن سنوياً يمثل خطوة إستراتيجية تقضي على الاختناقات اللوجستية وتدعم تنافسية الممر.

وأضافت الخبيرة أوزسوي أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر وقناة السويس والاضطرابات الجيوسياسية في الممر الشمالي دفعت الفاعلين الدوليين للبحث عن بدائل آمنة، مما برز معه المسار الرابط بين الصين وأوروبا عبر بحر الخزر وجنوب القوقاز وتركيا.

وأكدت أن هذا التطور بالتكامل مع ميناء باكو البحري يرسخ مكانة أذربيجان كمركز لوجستي محوري في أوراسيا ويزيد من عوائد الترانزيت ويعزز التكامل الاقتصادي بين العالم التركي وأوروبا.