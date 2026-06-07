تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع النفط للارتفاع بشكل حاد

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

ارتفعت أسعار النفط مجددا على خلفية الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيانات بورصة ICE في لندن أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس ارتفع بنسبة 4.5 في المائة ليتجاوز 97 دولارا للبرميل بينما بلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم يوليو 94.70 دولارا للبرميل.

يُذكر أنه في مساء 7 يونيو، شنت إيران ضربات صاروخية على إسرائيل ردا على الهجمات التي استهدفت بيروت. ومن جانبها، نفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات على منشآت البنية التحتية العسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

وتُقلل هذه الهجمات المتبادلة من احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المستقبل القريب، مما يشكل تهديدا لإمدادات النفط العالمية.