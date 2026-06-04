منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتوج بطلاً لأوروبا للمرة الثانية في تاريخه

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

توج منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة بلقب بطولة أمم أوروبا المقامة في سلوفاكيا، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأوكراني.

ونجح المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب إيلمشاد قولييف في حسم مواجهة اللقب التي أقيمت على أرضية ملعب "تيبوس أرينا" لصالحه بنتيجة 2-0 وسجل ثنائية الفوز والتتويج كل من مير مهدي رضايف وعيسى أتايف.

وجاء هذا التتويج التاريخي بعد مسيرة متميزة للمنتخب في البطولة، حيث تصدر المجموعة السادسة بثلاثة انتصارات على النمسا 1-0 وإيطاليا 3-0 وفرنسا 3-2 قبل أن يتخطى كازاخستان 3-2 في ثمن النهائي وتشيكيا 5-2 في ربع النهائي، ثم صربيا بركلات الترجيح 3-1 في المربع الذهبي.

وبهذا الإنجاز يحصد منتخب أذربيجان لقب اليورو للمرة الثانية، مكرراً إنجازه المحقق عام 2022.