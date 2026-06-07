الحوثيون يحظرون حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

القاهرة، 8 يونيو، (أذرتاج)

أعلن الحوثيون في اليمن أنهم فرضوا حظرا كاملا على حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

أفادت وكالة أذرتاج عن وسائل إعلام أجنبية ان جميع التحركات العسكرية والتجارية الإسرائيلية في البحر الأحمر ستُعتبر أهدافا مشروعة لقواتها المسلحة.

كما جاء في بيان الجماعة أنهم نفذوا ضربات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية وادّعوا أن الهجمات استهدفت مواقع مهمة في منطقة يافا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحادثة.