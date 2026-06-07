أذربيجان تحصد ثلاث ميداليات في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو بتالين
باكو، 8 يونيو، أذرتاج
اختتمت بطولة أوروبا المفتوحة للجودو في تالين عاصمة إستونيا، حيث حققت كولتاج محمد علييفا في الوزن الـ 52 كغ الميدالية البرونزية لأذربيجان بعد فوزها على البريطانية كيتلين باربر.
يذكر أن الفريق الأذربيجاني حصد قبلها فضية بواسطة فيدان عليزاده المتنافسة في الوزن الـ63 كغ وبرونزية عبر مدينة كايسينوفا في الوزن الـ78 وما أكثر كغ.
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