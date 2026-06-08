إيراكلي كوباخيدزه: تتمتع جورجيا اليوم بعلاقات غير مسبوقة مع أذربيجان

تبليسي، 9 يونيو، (أذرتاج)

تبذل الحكومة الجورجية كل ما في وسعها لتعميق وتوسيع العلاقات في المنطقة. واليوم لدينا علاقات غير مسبوقة مع أذربيجان وتركيا وأرمينيا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه في مقابلة أجراها مع قناة "روستافي 2" التلفزيونية.

وأضاف رئيس الوزراء: "لدينا شراكة استراتيجية مع الصين وهو أمر مهم من الناحية الاقتصادية أيضا. كما تربطنا علاقات وثيقة جدا بدول الشرق الأوسط ويجب علينا مواصلة هذه السياسة. وينبغي أن نحافظ قدر الإمكان على التوجه الذي تشكّل اليوم".