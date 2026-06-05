انطلاق مهرجان "السيارات الكلاسيكية والخارقة" في باكو

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

انطلقت 6 يونيو اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو فعاليات مهرجان "السيارات الكلاسيكية والخارقة" الذي يستمر لمدة يومين بتنظيم مشترك بين الاتحاد الأذربيجاني للسيارات وشركة "نظر القابضة" في منتزه الكورنيش الوطني.

ويضم المعرض مجموعة فريدة من السيارات الكلاسيكية والرياضية والسيارات الخارقة التابعة للاتحاد إلى جانب مشاركات من أصحاب السيارات الهواة.

وتعود السيارات الكلاسيكية المعروضة إلى فترات إنتاج ما قبل عام 1986 لتجسد تاريخ وصناعة السيارات العريقة بتصاميمها الهندسية النادرة، بينما يجاورها جيل حديث من السيارات الرياضية فائقة السرعة والمزودة بأحدث التقنيات والمحركات القوية.

ويمنح المهرجان للزوار فرصة فريدة للتعرف على مراحل تطور صناعة السيارات عالمياً في مكان واحد ويستقبل المعرض زواره اليوم حتى الساعة 18:00 وغداً الأحد 7 يونيو حتى الساعة 16:00 عصراً.