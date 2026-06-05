حفل باهر لأيام الثقافة الأذربيجانية في تركمانستان

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

استضاف قصر المقامات بالمركز الثقافي الحكومي في تركمانستان حفلاً موسيقياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين وذلك في إطار فعاليات أيام الثقافة الأذربيجانية بحضور نائب رئيس الوزراء التركمانستاني باهار سيدوفا ووزيري ثقافة البلدين عادل كريملي وأتاكيلدي شاه مرادوف.

وقبيل انطلاق الحفل، اطلع الحضور في ردهة القصر على معرض فوتوغرافي بعنوان "قراباغ ذاكرة التراث الوطني" من تنظيم اتحاد المصورين الأذربيجانيين الذي عكس حجم الدمار والانتهاكات التي طالت المعالم التاريخية طيلة ثلاثين عاماً من الاحتلال الأرميني إلى جانب إبراز جهود إعادة البناء والإعمار والتنمية الواسعة التي تقودها أذربيجان حالياً في تلك المناطق المحررة.

وأكدت نائب رئيس الوزراء باهار سيدوفا في كلمتها على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى أن العامل الثقافي يكتسب أهمية خاصة في تعزيز العلاقات الأخوية.

ومن جانبه، أعرب وزير الثقافة عادل كريملي عن شكره لحكومة البلد الشقيق على حسن الضيافة، مؤكداً أن تبادل أيام الثقافة يسهم سنوياً في تعزيز التقارب المشترك.