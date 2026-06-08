محكمة الاستئناف في باكو تواصل النظر في قضايا قادة الانفصاليين السابقين

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

واصلت محكمة الاستئناف في باكو برئاسة القاضي إيلمار رحيموف النظر في الطعون المقدمة من قبل المواطنين الأرمن أرايك هاروتيونيان وأركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان والآخرين المدانين من قبل محكمة باكو العسكرية بارتكاب جرائم ضد السلم والإنسانية وجرائم حرب وتمويل الإرهاب ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة خلال فترة العدوان العسكري الأرميني.

وشهدت الجلسة حضور ممثلي مكتب أمين مظالم وحضور هيئة الادعاء العام بقيادة عباس عباسلي، حيث جرى تأمين المترجمين الفوريين باللغتين الروسية والأرمينية للمدانين وتوفير كامل حقوقهم الدفاعية بما فيها اللقاءات السرية مع محاميهم.

وطالب محامي الدفاع عن المدان أرايك هاروتيونيان ببراءة موكله وهو ما أيده هاروتيونيان في قوله.

وفي ختام الجلسة، قررت الهيئة القضائية تأجيل المحاكمة إلى 16 يونيو 2026 لمنح بقية المحامين مهلة لإعداد مرافعاتهم.

هذا وقضت محكمة باكو العسكرية في 5 فبراير 2026 بأحكام متفاوتة ضد المدانين، حيث صدر حكم السجن المؤبد بحق أراييك هاروتيونيان وليفون مناتساكانيان ودافيد مانوكيان ودافيت إيشخانيان ودافيد بابايان.

كما حُكم على أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان بالسجن لمدة 20 عاماً ومادات بابايان ومليكسيت باشايان لمدة 19 عاماً وغاريك مارتيروسيان لمدة 18 عاماً.

وتراوحت بقية الأحكام بين 15 و16 عاماً بحق دافيت ألاهفيرديان وليفون بالايان وفاسيلي بيغلاريان وغورغن ستيبانيان وإريك غازاريان.