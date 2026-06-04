افتتاح المعرض الخيري التقليدي الثاني والعشرين "كن ضياءً لغد طفل" في باكو

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

انطلق في باكو 5 يونيو المعرض الخيري التقليدي الثاني والعشرون الذي ينظمه صندوق دعم الشباب تحت شعار "كن ضياءً لغد طفل!".

وشهد حفل الافتتاح حضوراً من السلك الدبلوماسي وشخصيات عامة ورجال أعمال من أذربيجان وتركيا حيث بدأ الحفل بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها عزف النشيدين الوطنيين لأذربيجان وتركيا.

وأكد رئيس الصندوق صالح زكي ميريتش في كلمته أن العمل الخيري تجسيد للتراحم الإنساني.

ومن جانبهما، أشادت عقيلة السفير التركي لدى باكو زهرة أقكون ورئيسة بعثة جمهورية شمال قبرص التركية في أذربيجان أفق تورغانير بروح التضامن الأخوي التي يعكسها المعرض.

وأوضحت رئيسة قلم تحرير مجلة "عائلتنا" كولناره سيدوفا أن عوائد المعرض الذي يستمر يومين ستخصص بالكامل لمشروع دعم الأطفال الأيتام والأسر المحتاجة.