افتتاح معرض "لآلئ التراث الوطني الأذربيجاني" في العاصمة التركمانستانية

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

تتواصل فعاليات أيام الثقافة الأذربيجانية في تركمانستان ببرنامج حافل، حيث افتتحت وزارة الثقافة الأذربيجانية معرض "لآلئ التراث الوطني الأذربيجاني" بمتحف تركمانستان الحكومي للفنون الجميلة الذي يحمل اسم صابر مراد تركمانباشي في العاصمة عشق آباد.

وشهد حفل الافتتاح كلمات ألقاها نائب وزير الثقافة التركمانستاني نور صحت شيريموف ووزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي ومدير المتحف إسماعيل أورازوف.

ويضم المعرض مقتنيات من المتحف الوطني للفنون ومتحف السجاد الوطني، تشمل لوحات لمؤسس الفن الغرافيكي عظيم عظيمزاده ومجموعة فريدة من السجاد التقليدي والمصنوع يدويًا يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

كما يشمل المعرض أعمالاً معدنية ومطرزات للفنان إيلدار ميكائيلزاده وفنون "الغوراما" للراحلة خالدة نصيروفا، بجانب ورشة عمل حية لفن "الشبكة" يقدمها الحرفي حسين حاجي مصطفىزاده وعرض أزياء "الزخارف الوطنية في الموضة المعاصرة" للمصممتين كولناره خليلوفا وأنارا ذاكرلي.