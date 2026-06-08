اللجنة الأولمبية الأذربيجانية توقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

وقعت اللجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية اتفاقية تعاون جديدة مع شركة "فيزا" وذلك في إطار أعمال "القمة الدولية للمال والصيرفة 2026".

ووقع الاتفاقية نائب رئيس اللجنة الأولمبية جنكيز حسينزاده والمدير العام والمقيمي الإقليمي لشركة فيزا في أذربيجان نورلان حاجييف.

وبحث الجانبان خلال مراسم التوقيع آفاق التعاون والمشاريع المشتركة والمبادرات الرامية لدعم الحركة الرياضية.

وأشار حسينزاده إلى أن التعاون بين اللجنة وشركة فيزا يعود إلى عام 2023، مؤكداً أن الرياضة الأذربيجانية تشهد تطوراً مستمراً تجسد في فوز منتخب كرة القدم المصغرة ببطولة أوروبا في براتيسلافا وحلول منتخب السيدات لكرة السلة الثلاثية في المركز الــ 4 عالمياً، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذه الشراكة حتى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "لوس أنجلوس 2028".