وزير الثقافة الأذربيجاني يبحث مع وزير خارجية تركمانستان الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون الثقافي والإنساني

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير خارجية تركمانستان رشيد مردوف مع وزير ثقافة جمهورية أذربيجان عادل كريملي في 5 يونيو الجاري، حيث ناقش الطرفان الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون الثقافي والإنساني بين البلدين.

وأكد الجانبان على الدور المهم الذي تلعبه الثقافة في تعزيز علاقات الصداقة والأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرين إلى أهمية توسيع التعاون بين المؤسسات الثقافية والمتاحف والمكتبات والفرق الإبداعية والمؤسسات التعليمية المتخصصة.

كما تطرق الوزيران إلى فعاليات أيام الثقافة الأذربيجانية الجارية في تركمانستان التي تسهم في تعزيز التقارب الثقافي والتفاهم من خلال عروض الأفلام والمحاضرات الأدبية والمعارض المتنوعة.

وفي الختام، أكد الطرفان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية واستمرار الحوار البناء لمصلحة كلا البلدين.