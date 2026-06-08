الكرملين ينتظر النتائج الرسمية للانتخابات في أرمينيا

موسكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

يفضّل الكرملين انتظار النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا قبل أن يوجّه رئيس الوزراء الروسي التهنئة إلى نيكول باشينيان.

أفادت وكالة أذرتاج أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أدلى بهذا التصريح ردا على تساؤلات الصحفيين عن تقديم فلاديمير بوتين التهنئة من عدمه الى نيكول باشينيان بفوزه في الانتخابات.

وقال بيسكوف "من المهم انتظار النتائج الرسمية النهائية. وكما تعلمون، كانت هناك العديد من نقاط عدم اليقين وقد رأينا الكثير من المعلومات حول انتهاكات انتخابية، لذلك نفضل انتظار النتائج الرسمية".