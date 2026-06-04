الرئيسان ميرضيائيف وبوتين يطلقان أعمال بناء أول وحدة طاقة في محطة أوزبكستان النووية

باكو، 5 يونيو، (أذرتاج)

أطلق رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ورئيس روسيا فلاديمير بوتين أعمال بناء أول وحدة طاقة في محطة نووية متكاملة في أوزبكستان.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الوطنية الأوزبكستانية أن مراسم الإطلاق أُقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة المدير العام لـالوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وأعرب الرئيس شوكت ميرضيائيف عن شكره لفلاديمير بوتين ورافائيل غروسي على دعمهما الشخصي واهتمامهما بتنفيذ هذا المشروع. كما وجّه الشكر إلى الخبراء الأوزبك والروس المشاركين في بناء أول محطة للطاقة النووية في البلد مثمنا تعاونهم ومهنيتهم العالية.

وأشار المشاركون إلى أن تنفيذ هذا المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة في التطور التكنولوجي والصناعي والعلمي لأوزبكستان وسيسهم في تطوير قطاع جديد هو قطاع الطاقة النووية. كما يجمع المشروع بين أحدث الإنجازات في مجال المفاعلات النووية الصغيرة وإنتاج الكهرباء على نطاق واسع لتغطية الأحمال الأساسية.

وأعرب كذلك عن الثقة بأن تنفيذ هذا المشروع الضخم ونتائجه سيسهمان في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف بين أوزبكستان وروسيا بشكل أكبر.