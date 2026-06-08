أفغانستان: الكوارث الطبيعية منذ بداية العام الجاري أودت بحياة أكثر من 300 شخص

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

لقي 301 شخصًا حتفهم وأصيب 385 آخرون نتيجة الفيضانات الموسمية والكوارث الطبيعية في أفغانستان منذ بداية العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات صدرت عن المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان.

وأُشير إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت في تدمير نحو ألفي منزل بالكامل وتضرر أكثر من 7 آلاف منزل بشكل جزئي. كما أصبحت نحو 580 كيلومتر من الطرق غير صالحة للاستخدام وغُمرت أو دُمّرت أكثر من 30 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

قد تضررت إجمالا 18 ألفا و812 أسرة في أنحاء البلاد نتيجة هذه الكوارث الطبيعية.