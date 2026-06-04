الخارجية الأذربيجانية تفند ادعاءات CNN World بشأن استخدام أراضيها ضد إيران

باكو، 5 يونيو، (أذرتاج)

أكد الناطق باسم وزارة خارجية أذربيجان أيخان حاجيزاده رفض بلده القاطع الادعاءات الواردة في مقال نشرته موقع CNN World في 5 يونيو التي زعمت استخدام أراضي أذربيجان في عمليات عسكرية أو استخباراتية ضد إيران أو نشر قوات إسرائيلية فيها.

وأوضح حاجيزاده أن هذه المزاعم تم تفنيدها مراراً وأن الموقف الرسمي قُدم مسبقاً للشبكة رداً على استفسارها.

وأشار مسؤول الخارجية إلى أن نشر اتهامات تستند إلى مصادر مجهولة دون أدلة ملموسة يتناقض مع معايير الصحافة المهنية والموضوعية، مؤكداً أن أذربيجان لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لأية أنشطة عدائية ضد بلاد الجوار.

وأضاف أن هذه الادعاءات تمثل محاولة تضليلية جديدة، داعياً سي ان ان CNN إلى تقديم تكذيب رسمي للمقال، نظراً لالتزام باكو الراسخ بتعزيز السلام وحسن الجوار في المنطقة.