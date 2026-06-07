العراق يغلق مجاله الجوي مؤقتا

القاهرة، 8 يونيو، (أذرتاج)

أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي مؤقتا لمدة 72 ساعة أمام رحلات الطيران المدني على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة الجزيرة أن هيئة الطيران العراقية أعلنت أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تنفيذ ضربات صاروخية ضد إسرائيل. وأوضحت السلطات الإيرانية أن هذه الهجمات جاءت ردا على العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل مجددا في جنوب لبنان.

وتُعد هذه الضربة أول هجوم مباشر بين الطرفين منذ توقف العمليات العسكرية النشطة بينهما.

ومن المتوقع أن ترد إسرائيل بضربات مضادة. وفي الوقت نفسه، أعلنت إيران أنها لن تواصل هجماتها إذا لم تتعرض لرد عسكري من الجانب الإسرائيلي.