تطهير مساحة 1545.7 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1 - 7 يونيو 48 لغما مضادا للمشاة و101 لغم مضاد للدبابات و412 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات تارتار وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 1545.7 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.