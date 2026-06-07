ترامب يقول إن نتنياهو "لا خيار له" سوى قبول أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا خيار له" سوى قبول أي اتفاق يبرم بين الولايات المتحدة وإيران.

أفادت وكالة اذرتاج ان ترامب قال خلال مقابلة هاتفية أجرتها معه الصحيفة البريطانية بعد وقت قصير من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل إن واشنطن--وليس إسرائيل-- هي التي ستحدد نتيجة المفاوضات مع طهران. ولن يكون أمامه أي خيار. أنا من يقرر. أنا من يقرر كل شيء. ليس هو من يقرر.