عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

عقد في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم بمدينة جنيف اجتماع ثنائي بين رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا على هامش الجمعية البرلمانية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء في بيان المجلس الوطني ان الاجتماع شهد مناقشات أثنت على الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في قمة واشنطن وعلى التدابير المتخذة في سبيل تطبيع العلاقات.

كما أشارا الى وجوب مواصلة الحوار البناء مع الإشارة الى استعدادهما لدعم تدابير تقوية الثقة على المستوى البرلماني.