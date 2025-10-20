الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي

باكو، 21 أكتوبر، (اذرتاج)

دعم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اقتراحا يقضي بوقف استيراد النفط والغاز الروسي تدريجيا حتى يناير 2028.

أفادت وكالة اذذرتاج نقلا عن مجلس الاتحاد الأوروبي انه في الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورغ، وافق الوزراء على خطة تقضي بتوقف تدريجي لعقود الغاز الروسية الجديدة ابتداء من يناير 2026 على أن تُلغى العقود قصيرة المدى في يونيو 2026 بينما تُلغى العقود طويلة المدى في يناير 2028.

ولم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على القواعد النهائية مع البرلمان الأوروبي الذي لا يزال يناقش موقفه.

و يشكل الغاز الروسي 12 في المائة من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر في حين كان هذا الرقم يصل إلى 45 في المائة قبل بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022 وتشمل الدول التي لا تزال تستورد الغاز الروسي حاليا هنغاريا وفرنسا وبلجيكا.

ويجري الاتحاد الأوروبي حاليا مفاوضات حول حزمة جديدة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي تشمل الحظر المبكر لواردات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من يناير 2027.

هذا و صرحت في يوم الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس بأن الحزمة الجديدة من العقوبات قد تُعتمد هذا الأسبوع.