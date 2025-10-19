الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني.

وكتب الرئيس علييف في ذيل المنشور "تأريخ انتصارنا: 20 أكتوبر عام 2020، زنكيلان."