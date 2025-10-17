تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب والفضة في بورصة "كومكس" بنيويورك.

وتدل البيانات حتى الليلة على تراجع سعر الذهب للعقود الآجلة بمقدار 3ر91 دولارا ليصل إلى 3ر4213 دولار للأوقية الواحدة.

كما انخفض سعر الفضة للعقود الآجلة قدر 19ر3 دولارات ليصل إلى 1ر50 دولارا للأوقية.