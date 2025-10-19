رئيسة المجلس الوطني تعتبر إعلان واشنطن خطوة "تاريخية" لإنهاء الصراع في جنوب القوقاز

باكو، 20 أكتوبر، (اذرتاج)

صرحت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا خلال كلمة ألقتها في 20 أكتوبر أمام الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بأن التوقيع على الإعلان المشترك والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن في أغسطس الماضي يمثلان "خطوة تاريخية" نحو إنهاء الصراع الذي دام لعقود بين البلدين.

وأعربت غفاروفا عن أملها في أن يفتح هذا الحدث البارز صفحة جديدة من السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة جنوب القوقاز.

وأضافت رئيسة البرلمان أن هذا التطور يؤكد الاعتقاد بأن النزاعات وحتى طويلة الأمد منها يمكن حلها من خلال الحوار والإرادة السياسية.