الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته كازاخستان

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكة التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن زيارة الدولة التي قام بها كازاخستان.

ومن الممكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط https://video.azertag.az/files/video/2025/3/1761072823544426239.mp4