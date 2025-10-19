تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار
تبليسي، 20 أكتوبر، (اذرتاج)
كان حجم التبادل التجاري بين جورجيا وأذربيجان 970.6 مليون دولار خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي.
أفادت وكالة أذرتاج مقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن حصة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 5.2 في المائة.
هذا المؤشر هو 1.43 في المائة أكثر من العام الماضي.
وصدرت جورجيا ما قيمته 529.9 مليون دولار من البضائع إلى أذربيجان بزيادة 2.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:32]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
- 19.10.2025 [13:20]
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 18.10.2025 [15:00]
مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان
- 18.10.2025 [14:38]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون
- 18.10.2025 [13:50]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة
- 18.10.2025 [13:11]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 18.10.2025 [12:42]
الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين
- 17.10.2025 [19:22]
زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في أذربيجان
- 17.10.2025 [12:01]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والعشرون
- 17.10.2025 [12:00]
بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان
- 17.10.2025 [11:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 17.10.2025 [10:48]
الذهب يرتفع بأكثر من 74 دولارا في الأسواق العالمية
- 17.10.2025 [10:46]
انخفاض سعر برميل النفط
- 17.10.2025 [10:42]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني
- 17.10.2025 [00:50]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون
- 16.10.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة
- 16.10.2025 [16:16]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي
- 16.10.2025 [14:45]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد
- 16.10.2025 [13:36]
الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا
- 16.10.2025 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة
- 16.10.2025 [12:47]
قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار
- 16.10.2025 [12:29]
تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري
- 16.10.2025 [12:29]
أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول
- 16.10.2025 [12:11]
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً
- 16.10.2025 [11:54]