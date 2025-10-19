تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار

تبليسي، 20 أكتوبر، (اذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري بين جورجيا وأذربيجان 970.6 مليون دولار خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج مقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن حصة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 5.2 في المائة.

هذا المؤشر هو 1.43 في المائة أكثر من العام الماضي.

وصدرت جورجيا ما قيمته 529.9 مليون دولار من البضائع إلى أذربيجان بزيادة 2.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.