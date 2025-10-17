الرئيس إلهام علييف يعلن وصول استثمارات أذربيجان في كازاخستان إلى 225 مليون دولار
باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج
صرح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مقابلة مع وكالة "كازينفورم" الكازاخستانية بأن التعاون الاستثماري بين أذربيجان وكازاخستان يزداد قوة.
وأعلن الرئيس علييف أن استثمارات أذربيجان في الاقتصاد الكازاخستاني بلغت 225 مليون دولار في حين وصلت استثمارات كازاخستان في أذربيجان إلى 136 مليون دولار.
وأضاف الرئيس علييف أن "هذه الأرقام تظهر اهتمام الطرفين المتبادل بالشراكة طويلة الأمد والتنمية المستدامة" معتبرا هذا التعاون مؤشراً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في المنطقة.
