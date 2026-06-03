متحف أذربيجان الوطني للفنون يحتفل بذكرى تأسيسه التسعين

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

يحتفل متحف أذربيجان الوطني للفنون الواقع في شارع نيازي 11/9 بباكو بمرور 90 عاماً على تأسيسه كأحد أبرز الصروح الثقافية لحفظ التراث الفني في أذربيجان.

وتضم الصناديق الفنية للمتحف أكثر من 18 ألف قطعة أثرية وفنية موزعة على ست مجموعات رئيسية تشمل الرسم والجرافيك والنحت والتطريز والمعادن والخزف الأثري والبورسلين.

وإلى جانب روائع الفن الأذربيجاني بمختلف عصوره، يحتضن المتحف معروضات قيمة من الفنون الروسية الطليعية (الآفانغارد) واللوحات الأوروبية الغربية التي تعود للفترة بين القرنين 16 و20.

ويتميز المتحف بمبنييه التاريخيين اللذين تم ربطهما عام 2013 بممر زجاجي فولاذي حديث ويشهد تنظيم جولات إرشادية وحفلات موسيقية كل أربعاء، إضافة إلى برامج تعليمية وعروض أفلام وثائقية للأطفال خلال عطلات نهاية الأسبوع.