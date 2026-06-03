افتتاح مكتب هيئة السياحة الأذربيجانية في بكين

باكو، 4 يونيو، (أذرتاج)

شاركت هيئة السياحة الأذربيجانية إلى جانب 10 ممثلين عن قطاع السياحة المحلي في فعالية حوار السياحة الصيني–الأذربيجاني التي نظمتها وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية ومكتب التبادل والتعاون الدولي وتحالف المنظمات السياحية العالمية.

أفادت وكالة اذرتاج أنه في إطار الفعالية، تم افتتاح المكتب التمثيلي الرسمي لهيئة السياحة الأذربيجانية في بكين بهدف تعزيز التعاون مع قطاع السياحة الصيني وزيادة الوعي بالمنتجات السياحية الأذربيجانية والفرص السياحية الفريدة التي توفرها البلاد، فضلا عن توسيع أنشطة الترويج لأذربيجان في السوق الصينية.

ويُذكر أن عدد الزائرين القادمين من الصين إلى أذربيجان خلال الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام بلغ 14.303 زائرين بزيادة قدرها 9.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.