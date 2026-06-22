كايرات ساريباي: لا يمكن تطوير السياحة من دون مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية

باكو، 23 يونيو، (أذرتاج)

قال الأمين العام لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا غيرت صاريباي في المؤتمر الدولي بعنوان "السياحة الخضراء الدائرية في بلاد مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" الذي عُقد في باكو بتنظيم مشترك من وكالة السياحة الحكومية والأمانة العامة للمؤتمر إن الدعاية والتواصل وبناء الثقة تلعب دورا مهما في تطوير قطاع السياحة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الأمين العام للمؤتمر أكد أن وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تُسهم في الترويج للوجهات السياحية الخضراء والتعريف بالتراث الثقافي ودعم المجتمعات المحلية.

وأضاف صاريباي أنه "لا يمكن في الوقت نفسه، تحقيق تطوير السياحة من دون مجتمعات محلية فاعلة ولا سيما من دون مشاركة الشباب فالسياحة المستدامة لا تقوم على مجرد البنية التحتية والسياسات، بل وتتشكل من خلال مشاركة الناس أيضا".