افتتاح الموسم الصيفي في مركز شاهداغ السياحي

قوصار، 23 يونيو، (أذرتاج)

أطلق مركز شاهداغ السياحي التابع لوكالة السياحة الحكومية موسم صيف عام 2026.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز أن المركز السياحي الذي يؤدي دوراً مهماً في تطوير السياحة في البلد والتعريف بالإمكانات السياحية للمناطق الجبلية وتعزيز سياحة الجبال، تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات السياحية سيواصل خلال هذا الموسم للسياح المحليين والأجانب ولمحبي الترفيه والاستجمام النشط وعشاق الطبيعة. كما يُخطط لتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية المختلفة في شاهداغ خلال الموسم الصيفي بهدف تشجيع نمط الحياة الصحي.

وفي ظل تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالسياحة الجبلية والسياحة البيئية في أذربيجان، اتخذ مركز شاهداغ عددا من الخطوات المهمة لتنويع المنتجات السياحية الصيفية وتحفيز تدفق السياح إلى المنطقة والتعريف بفرص السياحة الجبلية أمام جمهور أوسع.

وفقا لمفهوم المركز السياحي الذي يقدم خدماته على مدار العام، ارتفع عدد خطوط التلفريك في مركز شاهداغ إلى 16 خطا، فيما بلغ عدد المرافق الترفيهية والألعاب في الأماكن المفتوحة والمغلقة خلال فصل الصيف 35 مرفقا، كما وصل عدد المطاعم والمقاهي والمنشآت الخدمية إلى 30 منشأة. كذلك تم افتتاح فندق "ليكسايد" الجديد الذي يضم 124 غرفة.

وفي إطار المرحلة الخامسة من المشروع، تتواصل أعمال إنشاء خط التلفريك رقم 26 بطول 2800 متر، كما يجري العمل على مشاريع جديدة لإضافة المزيد من الأنشطة الترفيهية.

ويهدف مركز شاهداغ السياحي، من خلال ضمان نشاطه على مدار العام إلى الإسهام في تطوير سياحة الجبال والطبيعة وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وتوسيع فرص العمل وترسيخ نموذج سياحي مستدام.