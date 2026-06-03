حفل تقديم أغنية جديدة مستوحاة من قصيدة ليلى علييفا في مركز باكو للكتاب

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

استضاف مركز باكو للكتاب حفل تقديم الأغنية الجديدة المستوحاة من قصيدة "من قال لا تؤمن بالسعادة" (Kim dedi ki, səadətə inanma / كيم ديدي كي سعادته إينانمه) للشاعرة ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا.

وإن الأغنية التي لحنتها كلثوم إيلداروفا قام بأدائها الفنان الشعبي أيوب يعقوبوف.

وشهد الحفل برنامجاً ثقافياً وموسيقياً تضمن إلقاء عدد من قصائد ليلى علييفا بواسطة قراء متخصصين بجانب فقرات غنائية أحياها أيوب يعقوبوف وفرقة "ناز" الموسيقية.

واختتمت الفعالية بالعرض الأول للفيديو كليب المصور المصاحب للأغنية الجديدة أمام الجمهور.