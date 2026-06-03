تقديم تقاليد الأزياء في أذربيجان الغربية وقارس في أنقرة

أنقرة، 4 يونيو، (أذرتاج)

أقيم في جامعة أنقرة مؤتمر ومعرض بعنوان "الثقافة التقليدية للملابس في قارس وأذربيجان الغربية في ضوء التراث المشترك".

أفادت وكالة اذرتاج ان الفعالية المخصصة للأزياء التقليدية لسكان شرق الأناضول وأذربيجان الغربية حظيت بدعم كلية الفنون في جامعة أنقرة ومجتمع أذربيجان الغربية.

وشارك في الحدث مسؤولون من جامعة أنقرة ودبلوماسيون وأعضاء في البرلمان وممثلون عن مجتمع أذربيجان الغربية، إضافة إلى علماء وخبراء.

وقبل انعقاد المؤتمر، افتُتح معرض ضم نماذج من الأزياء الوطنية التي تعكس ثراء الزخارف التقليدية الأذربيجانية والأناضولية ودقة فنون التطريز والنسيج.

وتعرّف المشاركون على أزياء نسائية ورجالية تُجسد الرموز المميزة للمنطقة والزخارف العرقية وتنوع الألوان باعتبارها نماذج قيّمة للهوية الوطنية والتراث الثقافي.

وفي وقت لاحق، عُقد المؤتمر في إطار مشروع نظمته لجنة المرأة التابعة لمجتمع أذربيجان الغربية.

وأكد المتحدثون ومن بينهم ملاحات إبراهيم قزي وماهيرة حسينوفا وتنزيلا رستمخانلي وصبينة سلمانوفا أن الأزياء الوطنية لسكان أذربيجان والأناضول تعكس الخصائص الإثنوغرافية والتاريخية والفنية للحضارات العريقة في المنطقة.

كما شددوا على القواسم المشتركة في تقاليد اللباس الوطني بين الشعبين الشقيقين باعتبارها تجسيدا لوحدة الرمز الثقافي والتراث المشترك بينهما.