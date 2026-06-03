جولة إعلامية إلى خزان سرسنك المائي في منطقة قراباغ الاقتصادي

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

نظمت الوكالة الحكومية للموارد المائية الأذربيجانية جولة إعلامية لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام إلى منطقة قراباغ الاقتصادي وذلك بمناسبة يوم عمال إدارة المياه واستصلاح الأراضي الموافق 5 يونيو.

وأفاد مراسل وكالة أذرتاج بأن الإعلاميين زاروا في مستهل الجولة خزان سرسنك المائي الواقع في ولاية أغدره المحررة من الاحتلال الارميني.

واستمع الصحفيون إلى تقرير مفصل حول المنشأة المائية التي شُيدت على نهر ترتر تشاي ودخلت الخدمة عام 1976 بسعة إجمالية تبلغ 560 مليون متر مكعب. ويبلغ ارتفاع سد الخزان 125 متر وطوله 555.1 متر وتعمل محطة توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة به عبر توربينين بقدرة إجمالية تصل إلى 50 ميغاواتاً.

يذكر أن خزان سرسنك مخصص لتوفير مياه الري لـ 96 ألفاً و217 هكتار من الأراضي الزراعية في ولايات أغدره وترتر وبردع وجورانبوي ويفلاخ وأغجابدي.